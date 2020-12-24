Ankara'da kar etkili oldu (2) - Son Dakika

Ankara'da kar etkili oldu (2)

24.12.2020 13:36
Ankara'da kar etkili oldu (2), System.String[]

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIAnkara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi. Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, karda kayan bir aracı elleriyle tutarak durdurmaya çalıştı. Bir belediye otobüsü de kayarak yoldan çıktı. Sincan ilçesinde sabahın erken saatlerinde de çok sayıda araç yolda kaldı. Öğleye doğru kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: VAN,


Ankara'da kar etkili oldu (2)
Ankara'da kar etkili oldu (2)

Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kar etkili oldu (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar
Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi         
13:27
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif         
13:12
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor         
12:04
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti         
11:37
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da kar etkili oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei