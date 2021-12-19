Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada - Son Dakika

ANKARA'nın çeşitli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da, gün içinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok sürücü, buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetlerini korumakta zorlandı. Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı. O kazalar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde bir otomobil buzlu yolda duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren hafif ticari araç hurda yığınlarının arasına girerken, otomobil de ilerlemeye devam etti. Kontrolsüz giden otomobili son dakika fark eden iki çocuk, olası kazadan kurtuldu. Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesinde ise bir hafif ticari araç, yokuş aşağı kayarak inerken, duramayarak başka bir hafif ticari araca çarptı.