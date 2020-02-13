Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Huzur Mahallesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki 06 DP 2802 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama aracı, 1162'nci Sokak'ta tuzlama çalışması yaparken, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kazada şoför Ö.T. yaralandı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,


Çankaya, Huzur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks aracına binen sürücü, direksiyonu görmeyince neye uğradığını şaşırdı
Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti 5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]