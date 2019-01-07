Ankara'da Kar Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalan 7 Kişiyi Ekipler Kurtardı
1 saat önce
Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı.
Ankara
'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ
İlçesi Yeşilpınar
Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. Kara nedeniyle kapanan yolda saat 22: 00 sıralarında iki araçta mahsur kalan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine ulaşan AFAD
, 112 Acil ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşların tedibir amaçlı olarak hastaneye sevk edildikleri belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
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