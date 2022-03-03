Ankara'da kar yağışı - Son Dakika
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Ankara'da kar yağışı

03.03.2022 04:41

ANKARA'da, etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

ANKARA'da, etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Başkent'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu. İlker Caddesi'nde bir EGO otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç, dik yokuşlarda patinaj yaptı.Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Dikmen'de yolda kalan bir ambulansın yolunu açtı. Yollarda pek çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu Ankara'da kar yağışı etkili oldu Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kar yağışı - Son Dakika


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