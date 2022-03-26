Ankara'da kar yağışı -- - Son Dakika
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Ankara'da kar yağışı --

26.03.2022 13:13

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili yağış ile birlikte şehir beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Şehir merkezinde de yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte şehir içinde bazı yollarda görüş mesafesi düşünce ulaşım yavaşlarken, hasarlı kazalar da meydana geldi. 1071 Malazgirt Bulvarı'nda Resul Namal yönetimindeki TIR, kar nedeniyle kayarak refüje çıktı. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kaza yerinde önlem aldı. TIR sürücüsü Namal, Yol kaygandı, kontrolü kaybettim dedi. TIR, daha sonra vinçle kaldırıldı.

Ankara'da kar yağışı --
Ankara'da kar yağışı --
Ankara'da kar yağışı --
Ankara'da kar yağışı --

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kar yağışı -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kar yağışı -- - Son Dakika
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