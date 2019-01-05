Ankara'da Kar Yağışı
1 saat önce
- Ankara'da kar yağışı Kar yağışından detaylar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
- Ankara
'da kar yağışı Kar
yağışından detaylar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:25 Kaynak: AA
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