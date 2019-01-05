Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yağışı

Ankara'da Kar Yağışı

1 saat önce

- Ankara'da kar yağışı Kar yağışından detaylar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

- Ankara'da kar yağışı
Kar yağışından detaylar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Ankara, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:27:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]