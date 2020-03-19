Ankara'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kar yağışı - Son Dakika

Ankara'da kar yağışı

6 saat önce

ANKARA'da dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Ankara'da kar yağışı, System.String[]

ANKARA'da dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaparken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından görüntü

-Tuzlama çalışmaları

-Vatandaşların araç temizliği

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Celal ATALAY/ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:58 Kaynak: DHA

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