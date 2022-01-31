ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

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ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sürücüler, yoğun kar yağışında zor anlar yaşarken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar maydana geldi.

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Gece saatlerine doğru etkisini arttıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının yoğunluğuyla görüş mesafesi kısaldı.

'YOLLARIN DURUMUNU KONTROL ETMEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN'

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait araçlar, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http: kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.

EVLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİLERa

Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırmasıyla kapanan yollarda zorluk yaşadı. Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti. Cemal Aytekin, kar yağışından dolayı aracını Kızılay'a park ettiğini belirterek, "Anlık bastıran durumdan kaynaklı biz de aracımızı Kızılay'a bıraktık. Maalesef böyle bir durum oldu, biz de yürüyerek geldik buraya. Ortalama bir, bir buçuk saattir yürüyerek geldik. Bir de kış lastiğimiz vardı ancak mevcut şartlardan dolayı aracı bırakıp geldik çünkü rampa yukarı çıkıyoruz" dedi.

Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yolların boş olmasını fırsat bilen bazı sürücüler ise araçlarıyla kar üzerinde dirift yaptı. Mamak'ta tuzlama aracı devrilirken, Keçiören'de ise kar küreme aracının küreği araçtan ayrıldı.