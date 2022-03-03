Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

03.03.2022 03:55
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kentin birçok yerinde sürücüler ile 112 Acil Servis ekipleri yollarda kalırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Etkili olan kar yağışına sürücüler tedbirsiz yakalanırken, Çankaya ilçesinde birçok otomobil yollarda mahsur kaldı. Sürücülere ise vatandaşlar yardım etti. Birçok kişi otomobillerini uygun yere park ederek yürümeyi tercih etti. Yoğun kar yağışına ise ağaçlar kırılarak park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karısının hamile olduğunu iddia etti ekipler seferber oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise Dikmen Caddesinde vakadan dönen 112 Acil Servis ekibinin yollarını açtı. O esnada bir vatandaş ise karısının hamile olduğunu iddia ederek yardım istedi. Ekiplerin ise zamanla yarışı başladı ve Çankaya Belediyesine bağlı olan Keklikpınarı Mahallesi 889'uncu Sokağın yollarını temizleyerek vatandaşa yardımcı oldu.

Ankara Valiliği ise kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyarmıştı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - ANKARA

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Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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