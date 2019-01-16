Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 3 Yaralı

Ankara'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 3 Yaralı

5 dakika önce

ANKARA'da etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Ankara'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Keçiören ve Çankaya ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.

Başkent'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yağış nedeniyle görüş mesafesi de 30 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getirdi.

Keçiören ilçesinde saat 01.00 sıralarında Fatih Caddesi'nden  Kalaba yönünde giden Ahmet T. yönetimindeki 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü'nün üzerinde kontrolden çıktı. Köprü ayağına çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet T. ile yanındaki Ebru I. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Bu kazadan yarım saat sonra bu kez Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi'nde başka bir kaza meydana geldi.  Çetin Emeç Bulvarı'ndan  Balgat yönüne giden Yusuf A. yönetimindeki 34 SB 4711 plakalı otomobil, karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Kazada yaralanan Yusuf A., bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Keçiören, Kar, Ankara, 3. Sayfa
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