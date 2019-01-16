Ankara'da Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi
8 dakika önce
Ankara'DA gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını beraberinde getirdi.
Ankara
'DA gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını beraberinde getirdi. Keçiören
ve Çankaya
ilçelerinde yaşanan kazalarda 3 kişi yaralandı.
Ankara, gece saatlerinden itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şehir merkezinde pek çok yere lapa lapa kar yağarken, yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışında görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Keçiören ilçesinde saat 01.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında Fatih
Caddesi üzerinden Kalaba
yönünde ilerleyen Ahmet T. idaresindeki 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü'nün üzerinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpıp yan devrildi. Kaza nedeniyle aracın sürücüsü Ahmet T. ile yolcu Ebru I. yaralandı. İhbar üzerine noktaya gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı.
Başka bir kaza da 01.30 surlarında Çankaya ilçesine bağlı Ehlibeyt Mahallesi'nde yaşandı. Çetin Emeç
Bulvarı üzerinde Balgat
yönünde ilerleyen Yusuf A.'nın kullandığı 34 SB 4711 plakalı otomobil, karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:48 Kaynak: DHA
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