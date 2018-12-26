Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı
1 saat önce
Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (4)BUZDA KAYAN OTOMOBİLİ ELLERİYLE DURDURDULARAnkara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.
Ankara
'da kar yaşamı zorlaştırdı (4)
BUZDA KAYAN OTOMOBİLİ ELLERİYLE DURDURDULAR
Ankara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut
ilçesindeki Eryaman
semtinde de rampa çıkan otomobil, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak aracı durdurmak isteyenlerden biri otomobile yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi ise aracı elleriyle durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:43 Kaynak: DHA
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