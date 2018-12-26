Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (2)

ÇOCUKLAR EĞLENDİAnkara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ



Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.





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