Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (2)

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (2)

2 saat önce

ÇOCUKLAR EĞLENDİAnkara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi.

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (2), System.String[]
ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. 

 

Görüntü Dökümü:

-Kızak kayan çocuklar

-Çocuklar ile röp

-Detay

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:08 Kaynak: DHA

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