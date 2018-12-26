Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)
1 saat önce
Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi.
Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:47 Kaynak: DHA
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