Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)

1 saat önce

Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi.

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3), System.String[]
Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:47 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:57:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]