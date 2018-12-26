Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)
1 saat önce
BANKTA KARDAN ADAMYoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da ilginç kar manzaraları ortaya çıktı.
BANKTA KARDAN ADAM
Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ankara
'da ilginç kar manzaraları ortaya çıktı. Ankaralılar, beyaza bürünen parklarda kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bilkent'teki parkta gezenler, bankta oturan kardan adam yaptı. Bazı kişiler şapkası, atkısı ve güneş gözlüğüyle ilgi çeken kardan adamın dizine uzanıp çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:09 Kaynak: DHA
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