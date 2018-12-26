Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)

BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULARAnkara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULAR



Ankara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut ilçesindeki Eryaman semtinde rampa çıkan bir otomobil, buzlanma nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak birisi araca yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi aracı elleriyle tutarak durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.



Görüntü Dökümü:



-Kayan arabadan görüntü



Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım

3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde