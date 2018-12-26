Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3)

24 dakika önce

BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULARAnkara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Ankara'da Kar Yaşamı Zorlaştırdı (3), System.String[]
BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULAR

Ankara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut ilçesindeki Eryaman semtinde rampa çıkan bir otomobil, buzlanma nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak birisi araca yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi aracı elleriyle tutarak durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.  

Görüntü Dökümü:

-Kayan arabadan görüntü

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:51 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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