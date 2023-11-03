Ankara'da Kara Para Aklama Operasyonunda 24 Gözaltı

Gözaltındaki Dilan Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, aileye ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 24 oldu.

BANKA PERSONELİ FARK ETTİ

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'in, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktardı. Banka personelinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Çalışma başlatan polis, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan'ın Dilan Polat'a ait bir şirketin ortakları olduğunu belirlendi. Bunun üzerine savcılığa bilgi verildi ve savcılık kararıyla paraya el konuldu. Mustafa Özalp, Kübra Doğan ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde ve İsmail Bilgiç çifti de gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Öte yandan İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara'daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34'e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu. Ayrıca gözaltındakilerden 8'inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

27 FİRMANIN TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

TÜM ARABALARI EMNİYETE ÇEKİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü. Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.