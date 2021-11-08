Üye Girişi
Ankara'da "Karabağ Zaferi" konseri düzenlendi - Son Dakika

Ankara'da "Karabağ Zaferi" konseri düzenlendi

08.11.2021 21:18
Ankara'da

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde başkent Ankara'da "Karabağ Zaferi" konseri düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde başkent Ankara'da "Karabağ Zaferi" konseri düzenlendi.

Azerbaycan Evi'nde gerçekleştirilen konsere, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ve birçok davetli katıldı.

Attar, burada yaptığı konuşmada, "Allah'a şükürler olsun ki bu güzel zaferi, bu kadar güzel bir şekilde can Azerbaycan'ın şanına, kahramanlığına yakışır bir şekilde anavatan Türkiye'de kutlama gibi, önemli ve ukdemiz olan yıllardır kalbimizde taşıdığımız bir arzumuz gerçekleşti." dedi.

Büyükelçi Mammadov, dünyanın farklı noktalarında bu zaferin yüzlerce etkinlikle kutlandığını söyledi.

Türk kardeşlerinin savaşta olduğu gibi zaferde de kendileriyle beraber olduğunu belirten Mammadov, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Kaseinov, Türk halklarının tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu, Türk dünyasının ayrılmaz parçası, Azerbaycan'ın 2020'de yönetimi, ordusu ve halkı ile bütünleşerek, Türk dünyasının büyük desteğiyle bu şanlı zaferlere bir yenisini eklediğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun 30 yıl Ermeni işgali altında kalan kadim Azerbaycan topraklarının azatlığı uğrunda yaptığı mücadelede düşmanı bozguna uğratarak topraklarını geri aldığını vurgulayan Kaseinov, "44 günlük vatan muharebesi süresince canları pahasına, topraklarımızı işgalden kurtararak bizlere zafer sevincini yaşattılar. Bu kutlu zaferi bizlere yaşatarak, vatan toprakları uğrunda şehit olan bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyor, önlerinde saygıyla baş eğiyorum." ifadelerini kullandı.

Öymez ise TRT olarak Azerbaycan'ın haklı davasını ilk günden son güne kadar hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna duyurmak için çaba gösterdiklerini belirterek, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını dünyaya duyurduklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından konser verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Karabağ Zaferi' konseri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı 21:13 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor 19:58 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık 19:49 Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
21:12 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
21:10 Salah'ın başarı sırrı ortaya çıktı! İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken beslenme programı
20:44 Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi
20:16 TFF, deplasman tribünleri için de kararını verdi: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
19:57 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
19:55 Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Tecrübeli hoca, Azerbaycan Milli Takımı ile görüşme halinde
19:51 Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.
19:48 Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık
19:20 Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen
19:17 Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı         
21:13
Salah'ın başarı sırrı ortaya çıktı! İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken beslenme programı Salah'ın başarı sırrı ortaya çıktı! İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken beslenme programı         
21:10
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak miktar         
20:42
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Nehir Erdoğan, Sana Söz dizisinde Müge Anlı oldu Nehir Erdoğan, Sana Söz dizisinde Müge Anlı oldu         
19:41
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 21:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da "Karabağ Zaferi" konseri düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement