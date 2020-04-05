Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı - Son Dakika

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus 'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.

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