Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 kişiyi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Gölcük Tabiat Parkı girişinde gerçekleştirilen kontrolde, 2 kişinin Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gerektiği belirlendi.

Ankara 'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:17

Kaynak: AA

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