Ankara'da karantinanın ikinci günü - Son Dakika
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Ankara'da karantinanın ikinci günü

6 saat önce

Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya iniş yapmasının ardından yolcuların karantinadaki süreci devam ediyor.

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Tahran- İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya iniş yapmasının ardından yolcuların karantinadaki süreci devam ediyor.


İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden ve İstanbul'a inmesi planlanan uçağın içindeki yolculardan bir kısmında öksürük ve boğaz ağrısı görülmesinin ardından uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Havaalanında yapılan ilk kontrollerin ardından yolcular, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kıyafetli ve maskeli ekipler tarafından ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Karantina süreci 25 Şubat itibariyle başlayan yolcuların hastanedeki ikinci günü devam ediyor.


"Maskeli tedbir alındı"


Yolcuların karantina için hastaneye getirilmesinin ardından hastane kampüsü içerisinde görev yapan güvenlik görevlileri maske takarak giriş çıkışları kontrol ederken, sağlık ekipleri de maske, önlük ve gözlük gibi koruyucularla tedbir aldı.


"Tek kullanımlık malzemeler veriliyor"


Karantina süresince getirilen 142 yolcudan numuneler alınarak kontroller sağlanacak ve risk analizleri yapılacak. İçlerinde çocuklarında bulunduğu yolculara hastane içerisinde tek kullanımlık malzemeler verildiği ve "tıbbi atık" olarak değerlendirilerek, özel poşetlerle çöpe atıldığı bilgisi alındı.


Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantinanın ilk gününde hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklama yaparak, yolculardan alınan numunelerden pozitif çıkanın olmadığını belirtmişti.


Ayrıca Bakan Koca, yolculardan 4'ünde soğuk algınlığı görülmesinin ardından bilim kurulunun karantina kararı verdiğini, yolcuların ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu, 50 yaş üstü 11 kişi bulunduğunu, sadece 2 hastada diyabet, 1 hastada hipertansiyon, 1 hastada da kronik bronşit bulunduğunu aktarmıştı. Bakan Koca, yolcuların genelde 25-30 yaş arasında olduğunu, 15 yaş altı yaş grubunda 24 kişi bulunduğunu, hastalığın bu yaş aralıklarında daha az görüldüğünü ve daha hafif seyrettiğini belirtmişti. - ANKARA

İstanbul, Tahran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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