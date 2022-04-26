Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika
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Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı

26.04.2022 17:24

Ankara'da kontrolden çıkan kargo dağıtım aracı, park halindeki 7 otomobile çarptı.

Ankara'da kontrolden çıkan kargo dağıtım aracı, park halindeki 7 otomobile çarptı.

Yenimahalle ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Altındağ Kargo Dağıtım Merkezine giden 06 BJF 688 plakalı dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğa Sokak'ta park halindeki 7 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PTT dağıtım aracının sürücüsü ile beraberindeki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada, maddi hasar gören dağıtım aracı ile park halindeki otomobiller çekici ile sokaktan kaldırıldı.

Dağıtım aracının sürücüsünün "halsiz" olduğu, direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürüldü.

Görgü tanığı esnaf İlker Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde otururken bir anda sesi duyup dışarı çıktığını ve kazayı gördüğünü söyledi.

Karabulut, bu bölgede araçların genelde çok hızlı seyrettiğini, kazalara karşı önlem alınmasını istedi.

Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı
Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo dağıtım aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika
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