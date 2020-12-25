Ankara'da karın bilançosu ağır oldu - Son Dakika

Ankara'da karın bilançosu ağır oldu

25.12.2020 16:55
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu, System.String[]

ANKARA'da dün yağan kar nedeniyle yaklaşık 200 kazada 400 araç hasar gördü.

ANKARA'da dün yağan kar nedeniyle yaklaşık 200 kazada 400 araç hasar gördü.

Ankara'da dün etkili kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde hayatı zorlaştırırken, kazaları da beraberinde getirdi. Başkent'te buz pistine dönen ara sokaklarda rampa olan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle kayan araçlar birbirine girdi. Bazı araçlar da yol kenarlarındaki direklere çarptı. Kar nedeniyle yaklaşık 200 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Bu kazalarda yaklaşık 400 aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

Çok sayıda aracın kaydığı Dikmen semtindeki 931'inci caddede, araçlar bugün de buzlanma nedeniyle kaymaya devam etti. Araçların yokuştan çıkmakta zorlandığı ve buzlanma nedeniyle patinaj yaptığı görüldü.'ASFALT ARTIK SAĞLAMLIĞINI YİTİRMİŞ DURUMDA'Bölgede oturan vatandaşlar ve sürücüler, tuzlama çalışmalarının zamanında yapılmamasından şikayet etti. Göktuğ Kaan, kar yağdığında yoldan yürüyerek dahi karşıya geçmenin imkansız olduğunu söyleyerek, "Yapılacağından emin olmasam da, yeni bir asfalt atılırsa, yolun düzeleceğini düşünüyorum. Şu anki yoldan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü asfalt artık sağlamlığını yitirmiş durumda. Kar yağdığında burada yürüyerek karşıdan karşıya geçmeniz imkansız ki araba geçsin" diye konuştu.'KAR YAĞMADAN TUZLAMA YAPILMASI LAZIM'

Yaklaşık 7 yıldır Dikmen bölgesinde oturan Deniz Kayaoğlu da "Buranın öncelikle asfaltının yenilenmesi lazım. Ben burada oturuyorum ve köpeğime araba çarptı. Karşıda çocuklar var. Yazık günah. Asfalt yenilenmesi şart. Buraya gelene kadar birkaç kasis yapılması lazım. Herkese araç çarpabilir burada. Yıllardan beri buradayım ve bu yolda kar sebebiyle servisin bile devrildiğine şahit oldum. Ama geçen sene çok rahattık. Kar yağmadan tuzlama oluyordu. Çok rahattık" ifadelerini kullandı.


Ankara'da karın bilançosu ağır oldu
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu
Ankara'da karın bilançosu ağır oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da karın bilançosu ağır oldu - Son Dakika


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