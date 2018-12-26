Ankara'da Karın Keyfini Kayarak Çıkarmaya Çalışan Genç Yokuştan Uçtu

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yer yer 15 santimetreye ulaşan kar, kentte yaşamı zorlaştırdı. Beyaz örtüyle kaplanan Ankara, drone ile havadan görüntülenirken, güzel görüntüler de ortaya çıktı. Ankara Dikmen'de ise arkadaşlarıyla karın keyfini kayarak çıkarmaya çalışan genç, yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağı uçtu.



Görüntü Dökümü:



-Kayarak yokuştan düşen kişinin görüntüsü



-Karlı yollardan genel ve detaylar



ANKARA,

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