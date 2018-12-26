Son Dakika Haberleri: Ankara'da Karın Keyfini Kayarak Çıkarmaya Çalışan Genç Yokuştan Uçtu

Ankara'da Karın Keyfini Kayarak Çıkarmaya Çalışan Genç Yokuştan Uçtu

45 dakika önce

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yer yer 15 santimetreye ulaşan kar, kentte yaşamı zorlaştırdı. Beyaz örtüyle kaplanan Ankara, drone ile havadan görüntülenirken, güzel görüntüler de ortaya çıktı. Ankara Dikmen'de ise arkadaşlarıyla karın keyfini kayarak çıkarmaya çalışan genç, yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağı uçtu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:32 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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