Ankara'da Karla Mücadele

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde büyükşehir belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki mahallerde karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köylerin yollarında çalışmalarına öncelik verirken, yolların yeniden ulaşıma açılması için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Başören, Dağanyurt, Köst, Yıldız, Nuhhoca, Dağşeyhler, Yukarı Güney, Aşağıgüney mahalle yollarının ulaşıma açıldığı, kar yağışı nedeniyle kısa süre içinde yeniden ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Beypazarı ilçesinde kapalı mahalle ve köy yolu bulunmadığı, ancak kar yağışının yaşandığı alanlarda, ulaşımın güçlükle sağlandığı ve bu anlamda da iş makinaları bölgelere yakın alanlarda bekletilerek, kapanan yolun tekrardan açılmasının sağlandığı belirtildi.