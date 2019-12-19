ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ

6 saat önce

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜANKARA'da, plastik kasa yüklü TIR'ın refüje çıktığı kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ, System.String[]

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ

ANKARA'da, plastik kasa yüklü TIR'ın refüje çıktığı kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti. TIR'dan dökülen plastik kasalara çarpan 2 otomobilde ise hasara sebep oldu.

Kaza, Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde Ankara Çevre Yolu'na 200 metre kala saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Çevre Yolu yönünde giden Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki 42 FKN 30 plakalı TIR, iddiaya göre, sis nedeniyle görüşün zorlaştığı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak fefüje çıktı. Sürücü Seferoğlu, refüjdeki aydınlatma direğini deviren TIR'dan düşerek TIR'ın altında kaldı. TIR'ın dorsesindeki plastik kasalar ise yolun diğer tarafına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Seferoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA İÇİNDE KAZA KAMERADA

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, trafiği yavaşlattı. Ancak yoldan geçen 2 otomobil, sürücülerinin siste işaretleri fark etmemesi sonucu plastik kasalara çarptı. Aydın Kılıçarslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı otomobilin kaza anı kameraya yansıdı.  TIR sürücüsü Mustafa Seferoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, yoldaki kasalar iş makinelerince temizlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

- TIR'dan görüntü

- Cenazeden görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polisin çalışması

- İkinci kaza anı

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gülhanım'ın katil zanlısı eski eşine, 'iyi hal'siz ağırlaştırılmış müebbet
Ozan Baran, sosyetik ikoncan olan eşi Süreyya Yalçın'a helikopter hediye etti Krize giren polis, eşinden kıskandığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü

Son Dakika Haberleri
11:46 Konak Belediye Başkanı Batur'dan "gökdelen" açıklaması - Son Dakika
11:45 Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
11:45 Lider Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova - Son Dakika
11:45 Hindistan'daki protestolara polis yasağı - Son Dakika
11:45 Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Bakanlarımızın ziyaretleri ile kazanımlar elde ettik" - Son Dakika
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Son Dakika
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 11:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]