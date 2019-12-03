Son Dakika Haberleri: Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirilirken, 1159 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirilirken, 1159 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda, 118 bin 850 uyuşturucu hap, 51 kilogram skunk ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1159 kişiden 171'i tutuklandı.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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