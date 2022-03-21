Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı

21.03.2022 12:28
Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp" olayı kapsamında Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanede arama yaptı.

Ekipler, R.A'ya (27) ait iş yerinde kurusıkıdan bozma 6 tabanca, çeşitli silah parçaları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ankara Batı 10. Adliye Ceza Mahkemesince kasten yaralama suçundan aranan R.A, ekiplerce gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Asayiş, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'kasten yaralama' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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