Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Ölü
58 dakika önce
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti.
ANKARA'nın Nallıhan
ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi Çayırhan
Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Beypazarı
'ndan Nallıhan yönüne giden Furkan M. yönetimindeki minibüs, yolun sağ şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Furkan M., Muhammet Halil A. ve Ömer Selim
K. yaşamını yitirdi, Kemal Ö., Ömer Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
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