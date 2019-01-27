Son Dakika Haberleri: Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Ölü

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Ölü

58 dakika önce

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Ölü, System.String[]
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Beypazarı'ndan Nallıhan yönüne giden Furkan M. yönetimindeki minibüs, yolun sağ şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Furkan M., Muhammet Halil A. ve Ömer Selim K. yaşamını yitirdi, Kemal Ö., Ömer Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

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