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Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kavga: 8 yaralı

Ankara'da kavga: 8 yaralı

6 dakika önce

Ankara'da kavga: 8 yaralıANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Ankara'da kavga: 8 yaralı

ANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Başkentte göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak'ın Demirlibahçe Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen kişiler önce tartışmaya başladı sözlü tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı ve polise haber verdi. Olay yerine Demirlibahçe Karakol Amirliği'ne bağlı polisler gelerek kavgayı yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Diğer hafif yaralı 4 kişi de karakola götürüldü. Toplamda 8 kişinin yaralandığı kavgada polis mahalle güvenliğini sağlamak için sokağı incelemeye aldı. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Ankara'da kavga: 8 yaralı

Ankara, Mamak, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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