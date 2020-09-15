Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı - Son Dakika

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan kişi, tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan kişi, tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 405. sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Ailesiyle evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan Rüzgar D., evden ayrıldıktan bir süre sonra elinde benzin dolu şişeyle geri geldi. Ailesi içeride olduğu sırada babası polis memuru L.D.'ye ait evi kundaklayan kişi, ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisi ile dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.

Daha önce de annesi ve kız kardeşini boğmaya çalıştı

Ekipler yaptıkları araştırmada, Rüzgar D.'nin Ege Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sürekli kavga ettiğini belirledi. Ayrıca psikolojik rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki zanlının daha öncede kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.

Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden ve olay yerinden kaçan Rüzgar D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

Apartman, Çankaya, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 04:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı - Son Dakika

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