Kaybolan 72 yaşındaki alzaymır hastası ekiplerce bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Mustafa Akıncı'nın evde olmadığını fark eden yakınları sabah saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda Polis Arama ve Kurtarma (PAK), UMKE, ANDA ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekibi sevk edildi.

Bölgede bulunan bir çobanın haber vermesi üzerine Akıncı, evinden yaklaşık 8 kilometre ötede boş arazide bulundu.

Yaşlı adamın olduğu yere giden ekipler, Akıncı'ya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

AA muhabirine konuşan Akıncı'nın torunu Enes Demirel, dedesinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunun ifade etti.

Demirel, "Dün sabah saatlerinde evden çıkıyor. Bu zamana kadar dağlarda kalıyor. Daha sonra ekiplerce bulunuyor. Hepsine çok teşekkür ederiz. Dedemde yeni yeni alzaymır hastalığı başlamıştı. Umarım böyle bir şey bir daha olmaz." diye konuştu.