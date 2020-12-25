Ankara'da kayınpederi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

ANKARA'da, tartıştığı kayınpederi İkram A. tarafından tabanca ile vurulan Abdullah B., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde meydana geldi. İkram A. ile damadı Abdullah B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, İkram A., tabancayla damat Abdullah B.'ye ateş etti. Abdullah B., baş, boyun ve bacağına gelen kurşunlarla ağır yaralanırken, kayınpederi İkram A. kaçtı. Abdullah B., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli İkram A. yakalanarak gözaltına alındı.