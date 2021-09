Ankara'da kayınpederiyle tartışan damat eşini bacaklarından vurdu: O anlar kamerada - Son Dakika

Ankara'da kayınpederiyle tartışan damat eşini bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayınpederi ile tartışan damat, eşini silahla bacaklarından vurdu. Kızının vurulduğunu gören baba, damadını elindeki pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 1689. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışan damat Harun Karakurt ile kayınpederi Turan Halatlı, arasında sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tuğba Karakurt, eşi ile babasını arasındaki kavgayı ayırmak için aralarına girdi. O esnada damat Harun Karakurt, kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar Tuğba Karakurt'un bacaklarına isabet ederken, kadın yere düştü. Damat ise olay yerinden kaçarken, Baba Halatlı da eline aldığı pompalı tüfekle arkasından ateş etti. Olayı gören çevredeki komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri Tuğba Karakurt'ta yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Karakurt'un Sol dizinde 5, sağ dizinde bir kurşun yarası belirlenirken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada damat Karakurt'un silahı çöp kutusuna attıklarını tespit etti. Damat Karakurt kısa sürede Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Karakurt ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.