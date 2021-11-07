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Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

07.11.2021 21:26

Ankara'da 2 gün önce okuldan kaçarak kayıplara karışan Kardelen Yavuz'un ailesi kızlarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Kızından 2 gündür haber alamadığını söyleyen acılı anne kızına "evine dön" diye feryat etti.

İddiaya göre, lise öğrencisi olan 15 yaşındaki Kardelen Yavuz, 2 gün önce öğle arasında dersinin boş olduğunu söyleyerek okuldan çıktı ve kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

ANNE, KIZININ PLAN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Kızından gelecek iyi haberleri bekleyen gözü yaşlı anne Arzu Yavuz ise bir aydır evden kaçmak için plan yaptığını söyleyerek, "Evden en son cuma günü sabah çıktı. Zaten bir aydır çok soğukkanlı bir şekilde planlıyormuş. 2 gündür yok. İstanbul'daki akrabaların yanına gitmedi. Gitseydi bana haber verirlerdi. Bir tane kız arkadaşıyla birlikte sözleşmişler. 'Ailelerimizi sevmiyoruz zaten' diye konuşmuşlar. Mersin ya da Antalya'ya gitmeyi hayal etmişler" dedi.

"İKİNCİ GECE O ODADA SENİ GÖRMEMEK BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Yavuz, "Annecim parayı aldığın için de gittiğin için de kızgın değilim sana. Düne kadar kızgındım aslında. Ne hissettiğimi bilmiyordum. İkinci gece o odada seni görmemek benim için çok kötü oldu. Ne olduğunu tam olarak anladım. Biliyorum ergenliğin bitince hepsi bitecek. Bana olan kırgınlığın geçer mi geçmez mi bilmem, ama ben dayanmaya karar verdim. Herhalde aramızda bir daha hiç çatışma olmaz. Elimden geldiği kadar aramızda bağrışma olmaması için gayret edeceğim. Hayal ettiğin hayatı sunmak için elimden gelenin daha fazlasını vereceğim. Senin ve kardeşlerinin canı sağ olsun. Ne olmuş olursa gel. Önemli olan canının sağ olması. Burada olman. Mutlu olman. Benden uzaklarda mutlu olacağını bir an düşünüp uzaklaşmış olabilirsin ama olmaz. Ben bile hala annemi görmeden yapamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Bu evdeki herkes seni çok seviyor" diye konuştu.

Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Polis, Cuma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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