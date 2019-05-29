Ankara'da Kayserispor sevgisi
1 saat önce
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara'da Kayserispor taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:55 Kaynak: İHA
, Ankara
'da Kayserispor
taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.
Kapalı Kale
Ankara Grubu tarafından organize edilen iftar yemeğine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı. Ankara'da yaşayan Kayserispor taraftarlarıyla iftar yapan Milletvekili Baki Ersoy; "Ben de koyu bir Kayserispor taraftarıyım. Tribünden gelen birisi olarak taraftar kardeşlerimle iftar yapmak beni mutlu etti. 34 haftalık lig maratonunu alnının akıyla tamamlayan takımımıza yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmesini bekliyoruz. Biz taraftarlar, Kayserispor ile övünmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz
Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti
Mansur Yavaş, Memurlara Verdiği Sözü Tuttu