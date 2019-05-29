Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kayserispor sevgisi
Son Dakika Spor Haber

Ankara'da Kayserispor sevgisi

1 saat önce

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara'da Kayserispor taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.

Ankara'da Kayserispor sevgisi, System.String[]
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara'da Kayserispor taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.

Kapalı Kale Ankara Grubu tarafından organize edilen iftar yemeğine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı. Ankara'da yaşayan Kayserispor taraftarlarıyla iftar yapan Milletvekili Baki Ersoy; "Ben de koyu bir Kayserispor taraftarıyım. Tribünden gelen birisi olarak taraftar kardeşlerimle iftar yapmak beni mutlu etti. 34 haftalık lig maratonunu alnının akıyla tamamlayan takımımıza yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmesini bekliyoruz. Biz taraftarlar, Kayserispor ile övünmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:55 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti Mansur Yavaş, Memurlara Verdiği Sözü Tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kayserispor sevgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]