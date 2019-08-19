Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı
1 saat önce
ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı. Ankara
'da HDP üyesi yaklaşık 30 kişi, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Kızılay
'da bir araya geldi. Polis
ekipleri, Sakarya
Caddesi'nde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek dağılmalarını söyledi. Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 8 eylemci de gözaltına alındı.
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