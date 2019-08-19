Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı
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Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı.

Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı.
Ankara'da HDP üyesi yaklaşık 30 kişi, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Kızılay'da bir araya geldi. Polis ekipleri, Sakarya Caddesi'nde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek dağılmalarını söyledi. Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 8 eylemci de gözaltına alındı.


Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
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Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı
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