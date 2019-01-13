Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kaza: 1 Yaralı

Ankara'da Kaza: 1 Yaralı

30 dakika önce

ANKARA'da kontrolden çıkıp önce otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpan taksinin şoförü yaralandı.

Ankara'da Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da kontrolden çıkıp önce otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpan taksinin şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. AŞTİ yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 T 0180 taksi, kontrolden çıkıp 06 AY 140 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen taksinin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel
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