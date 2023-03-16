Ankara'da kaza sonucu alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara'da takla atan otomobilde sıkışan sürücü, aracın alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Özdemir'in kullandığı 06 AE 1991 plakalı otomobil Ankara'dan Bolu istikametine giderken Kahramankazan yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobilde başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Özdemir sıkıştığı araçta yanarak can verdi.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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