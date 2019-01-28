Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kazada Ölen 6 Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da Kazada Ölen 6 Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, önceki akşam gezintiye çıktıkları minibüsün, yol kenarında duran iş makinesi yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Kazada Ölen 6 Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, önceki akşam gezintiye çıktıkları minibüsün, yol kenarında duran iş makinesi yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 genç, son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü Mustafa Savuran, tutuklandı.

Nallıhan'da yaşayan 6 genç, önceki akşam gezmeye gittikleri Beypazarı'ndan evlerine dönmek için yola çıktı. Furkan Minaz (20) yönetimindeki 06 NAV 66 plakalı minibüs, Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında arızalandığı için sağ şeritte duran Mustafa Savuran yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Furkan Minaz, yanında bulunan Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde, Kemal Öz (19), kuzeni Ömer Öz (20) ile Ahmet Eren Keskin (19) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 6 gencin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün akşam ailelerine teslim edildi.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yakın arkadaş oldukları öğrenilen gençlerden Kemal Öz, Ömer Öz, Muhammet Halil Aslan, Ömer Selim Kapalen ve Furhan Binaz'ın cenazeleri Nallıhan Merkez Yeni Cami'ne getirildi. Ölen gençlerin yakınları, yan yana konulan tabutların başında taziyeleri kabul etti. Bazıları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına, Beypazarı Kaymakamı ve Nallıhan Kaymakam Vekili Can Aksoy, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü Bilal Parlak tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından 5 gencin cenazesi, Nallıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Eren Keskin'in cenazesi ise Ayaş ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Mustafa Savuran, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa
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