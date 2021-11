Son dakika gündem: Ankara'da 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi açıldı - Son Dakika

KAZAKİSTAN Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30'uncu yılı için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi açıldı. Açılışa mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi, düzenlenen törenle açıldı. 5-7 Kasım tarihlerinde ziyarete açık olacak sergide, 400'den fazla eser ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in kişisel eşyaları ile kazandığı madalyalar yer aldı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile davetliler katıldı.

ERDOĞAN: YENİ KARARLARA İMZA ATACAĞIZ

Açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu tarafından okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Millet Kütüphanesi ile Elbaşı Nursultan Nazarbayev Kütüphanesi iş birliğinde düzenlenen 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisinin hayırlı olmasını dileyerek "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor, Türk Konseyi çerçevesinde attığımız adımlarla bu iş birliğimizi çok daha ileriye taşıyoruz. 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceğimiz zirvede de Türk dünyasının liderleri olarak yeni kararlara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Nazarbayev'in dirayetli liderliğinin kendilerine cesaret verdiğini belirterek "Halklarımız arasındaki dil, inanç ve tarih gibi manevi köprüleri sağlam tutarak, dilde, fikirde ve işte birliğini temin edeceğimize inanıyoruz. Millet Kütüphanemizin ev sahipliği yapacağı 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' yönünde atılmış kıymetli bir adım olarak görüyorum. Sergimiz, Kazakistan tarihi ve etnografyasından örneklerin görülmesine, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin izlerinin takip edilmesine vesile olacaktır" dedi.

TOPÇU: TÜRK BİRLİĞİ MOSKOVA'NIN DA NEW YORK'UN DA FAYDASINADIR

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Ankara'dan, Kazakistan ve halkına en kalbi sevgilerini gönderdiğini söyledi.

Kazakistan'ı dünya durdukça var olmasını Allah'tan dileyen Topçu, "Nazerbayev'i, büyük Atatürk'e benzetiyorum; Allah uzun ömürler versin, inşallah başımızda dursun. Türk dünyasının birliği, dirliği ve Kazakistan'ın yükselmesi için feraset, irade ve fırsat versin. Düşmanın gözü kör olsun. Kazak'ın bayrağı ilelebet en yüksek burçlarda dalgalansın. Türk birliği bir gerekliliktir, bir ihtiyaçtır. Bölgenin barışı, refahı ve güvenliği için şarttır. Türk birliği demek; dünyadaki bütün başkentlerin refah seviyesinin, barışının, güvenliğinin yükselmesi demektir. Kazak'ın, Kırgız'ın, Türkmen'in, Anadolu'nun, Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın bir araya gelmesi, Moskova'nın da faydasınadır; New York'un da Paris'in de Madrid'in de velhasıl bütün dünyadaki insanlığın faydasınadır" diye konuştu. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise ülke olarak Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.