Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'Kemendi' Lakaplı Hırsızlık Çetesine Operasyon: 9 Tutuklama

Ankara'da 'Kemendi' Lakaplı Hırsızlık Çetesine Operasyon: 9 Tutuklama

24 dakika önce

ANKARA'da 'kemendi' lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Perde' isimli operasyonda, 'Nine' lakaplı çete lideri G.K. (65) dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 'Kemendi' Lakaplı Hırsızlık Çetesine Operasyon: 9 Tutuklama, System.String[]
ANKARA'da 'kemendi' lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Perde' isimli operasyonda, 'Nine' lakaplı çete lideri G.K. (65) dahil 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'kemendi' lakaplı hırsızlık çetesini takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Nine' lakaplı çete lideri G.K. dahil 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün, suça sürüklenen çocuk olduğu öğrenildi.

POLİSE 'AMCA' LAKABI

Polis, çalışmalar kapsamında incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, çete üyelerinin genellikle otobüs duraklarında bekleyenleri hedef aldığını ve otobüs geldiğinde kişileri sıkıştırarak ceplerinden para, telefon ve ziynet eşyalarını çaldıklarını belirledi. Suç örgütünün bu metodla organize ve planlı şekilde 21 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptandı. Çete üyelerinin, hırsızlık konusunda küçük yaştan itibaren 'Nine' lakaplı çete lideri G.K.'dan eğitim aldıkları da öğrenildi. Polisin 3 aylık dinleme çalışmalarında ise, çete üyelerinin telefon görüşmelerinde şifreli konuşarak polis için 'amca' ifadesini kullandıkları tespit edildi.

ÇETE LİDERİ: SİZ HALA EMEKLİ OLMADINIZ MI?

Emniyette ifadesi alınan çete lideri G.K.'nin polise, "Siz hala emekli olmadınız mı" diye sitem ettiği, polisin ise "Biz emekli olmadık, bu dosyayla seni emekli ederiz" dediği öğrenildi.

Çete üyelerinin suçlamaları ve güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarına ait görüntüleri de reddettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri G.K. dahil 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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