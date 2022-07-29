'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava - Son Dakika
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'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava

29.07.2022 13:53
'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava

ANKARA'da, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtan 'ata dedeler' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 hakim ve 1 savcının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

ANKARA'da, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtan 'ata dedeler' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 hakim ve 1 savcının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlenerek 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık, kamuoyunda 'ata dedeler suç örgütü' olarak bilinen aralarında 1 hakim ve 1 savcı ile kamu görevlilerinin bulunduğu 43 şüpheliye yönelik soruşturmayı tamamladı. İddianamede, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'örgüte üye olmak' ve 'zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmaları istendi.İddianamede şüphelilerin, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp, haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi. Ayrıca şüphelilerin, kişileri örgüte katılış hiyerarşisinde 'elçi', 'elçi yardımcısı', 'büyük ata dede', 'ata dede', 'baş dede', 'dede', 'sözcü dede', 'masa başkanı', 'masa üyesi', 'saha başkanı', 'saha üyesi' şeklinde kodladığı belirtildi. Örgüt üyelerinin zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerlerinden faydalanarak güven sağlayıp, maddi menfaat sağladığına dikkat çekildi. İddianamede, farklı meslek gruplarından 88 mağdur ve 254 kişi de müşteki olarak yer aldı.


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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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