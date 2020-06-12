Ankara'da kendini eve kilitleyen alkollü kişi eşyaları ateşe verdi - Son Dakika

Ankara'da, eşiyle arasında sorunları olduğu gerekçesiyle kendisini eve kilitleyen alkollü şahıs, eşyaları ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi 243. Cadde'deki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 çocuk babası Dursun T. ile eşi arasında bir süre önce geçimsizlik başladı. Eşinin çocukları da alarak babasının evine gitmesi üzerine bunalıma giren Dursun T, akşam saatlerinde alkolün de etkisiyle kendisini eve kilitleyerek eşyaları ateşe verdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Dursun T'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de alevlere dışarıdan müdahale etti.

Bir süre sonra ikna edilen Dursun T, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.