4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

28.07.2022 18:56
4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ankara'da kendisinden 4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Ankara'da kendisinden 4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya'daki evinde yalnız yaşayan Ahmet Baştuğ'a (69) yakınları 4 aydır telefonla ulaşamazken, banka işlemleri nedeniyle evine bilgi almak için giden bankacılar da kapının açılmaması üzerine şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın evinin banyosunda duş aldıktan sonra dengesini kaybederek düşüp vefat ettiği belirlendi. Baştuğ'un cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Vefat haberini aldıktan sonra dayısının evine gelen Ahmet Baştuğ'un yeğeni İlker Fırat, "Bugün dayımın eski eşi aradı ve dayımın vefat ettiğini söyledi. Biz 3-4 aydır kendisine ulaşamıyorduk, telefonlarımızı açmıyordu. Bir banka işi varmış, bankacı arkadaşlar gelmiş. 112'ye haber vermişler. Onlar da polise haber vermişler ve eve girebilmek için itfaiye ekipleri de olay yerine gelmiş. Camdan girerek kapıyı açmışlar. Banyoda duş aldıktan sonra düşmüş ve vefat etmiş. Tahmini öleli 3-4 ay olmuş" diye konuştu.

Ahmet Baştuğ'un kapı komşusu Nazife Yağbasan ise, "Allah rahmet eylesin diyoruz öncelikle. Kendisi obsesifti (takıntılı), insanlarla ilişkisi hiç yoktu. Sürekli insanlarla kavga ederdi. Çok üzüldük. Ne kadar kötü de olsa bir insanın böyle ölmesi çok acı verici bir şey. Kendisi yalnız yaşıyordu. Yaklaşık 4-5 aydır kendisini hiç görmedim. Ben balkona çıktığım zaman bazen dışarıda görüyordum. Bizim iletişimimiz yok denecek kadar azdı. Sadece bir kere yolda kısa bir iletişim kurduk. Sohbet ettik, aslında aklı başında konuşuyordu fakat apartmandaki herkes şikayetçiydi. Obsesif (takıntılı) olması insanlara rahatsızlık veriyordu. Evet insanlarla ilişkileri güzel değildi ama benim şahsıma öyle bir terbiyesizliği, bir yanlış hareketi olmadı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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