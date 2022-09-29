Kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağını ve alacaklısını öldüren 70 yaşındaki sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağını ve alacaklısını öldüren 70 yaşındaki sanık hakim karşısında

29.09.2022 13:49
Kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağını ve alacaklısını öldüren 70 yaşındaki sanık hakim karşısında

Ankara'da kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağı ile alacaklısını öldüren, bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara'da kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağı ile alacaklısını öldüren, bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Hicabi Çınar ve Mürsel Acar'ı öldürdüğü Erdoğan Çakmak'ı yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bayat, müşteki Erdoğan Çakmak, ölen şahısların yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Hicabi Çınar ile bir dönem emlakçılık yaptıklarını belirten Bayat, kendisini dolandırdığını düşündüğü için ortaklığı bitirdiğini söyledi.

Çınar'ın, Yalova'dan bir daire alacağını söyleyerek kendisinden 50 bin lira aldığını belirten Bayat, "Uzun süre kendisinden haber alamadım, sonra Ankara'ya geldiğini öğrendim. Kendisinden paramı istedim, parasının olmadığını söyleyerek yazıhane açmak için benden yine borç istedi. Ben de emeklilik maaşımdan 10 bin lira daha çekip verdim. Sonra yazıhanede yine dolandırıcılık işleri yaptığını gördüm. Paramı istediğimde veremedi. Ben de sinirlendim kafasına sıktım." ifadelerini kullandı.

Sanık Bayat, cinayet işlediğini kimseye haber vermeden, kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği S.T ile Mürsel Acar'ı aramaya başladığını anlattı.

S.T'nin şehir dışında olduğu bilgisine ulaşınca, Ankara'da olduğunu öğrendiği Acar ile buluştuğunu aktaran Bayat, şöyle devam etti:

"Bir dönem inşaat işi yaptığımız Mürsel Acar, eşimin adına olan evi ipotek gösterip kredi çekmişti. Krediyi ödemeyince ev icradan satıldı. Kendisi evimi ve ailemi yıktı. Hicabi'yi öldürdükten sonra Mürsel'den paramı almak istedim. Bir miktar verebileceğini söyledi. Banka hesaplarım da bloke olduğu için Erdoğan Çakmak'ı aradım. 'Parayı alınca senin hesaba yatırırız, ihtiyacım oldukça sen bana verirsin.' dedim. Erdoğan ile birlikte Mürsel'in yanına gittik. Paramı istedim ve parası olmadığını söyledi. Bu sırada telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Erdoğan ile gülüyorlardı. Ben de sinirlendim, 2 el Mürsel'e, 2 el de Erdoğan'a ateş ettim."

Müşteki Erdoğan Çakmak da olay günü sanıkla buluşup maktul Mürsel Acar'ın yanına gittiklerini, yemek yedikten sonra üç kişi çay içmeye başladıklarını dile getirdi.

Bu sırada Acar ile telefonda balon patlama oyunu oymaya başladıklarını, aralarında güldüklerini anlatan Çakmak, "Sanık, Mürsel'den parasını istedi o da yok deyince çekip ona iki el ateş etti. Daha sonra bana dönerek 'senin de' deyip iki el de bana sıktı." dedi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu ifade eden Çakmak, davaya katılma talebinde bulundu.

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Bayat'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Sinan Bayat, Ankara, Yalova, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini dolandırdığı iddiasıyla eski ortağını ve alacaklısını öldüren 70 yaşındaki sanık hakim karşısında - Son Dakika

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