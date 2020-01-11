Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

1 saat önce

Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandıANKARA'da, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi, sözde para çantasıyla parkta bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

ANKARA'da, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi, sözde para çantasıyla parkta bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak" dedi. Şüpheli, daha sonra adres sormak için bir markete girdi. Market çalışanı, o kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ardından çalışma başlatan polis, içi sözde para dolu olan çantayla şüphelinin parka gelmesini bekledi. Bir süre sonra parka gelen şüpheli, elinde çanta olan polise doğru yönelince ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı
Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Esra Erol'da Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu geri verdi

Son Dakika Haberleri
03:59 Ataşehir tem otoyolu'nda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
03:54 Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
03:49 Ataşehir tem otoyolu'nda kaza 4 yaralı - Son Dakika
03:40 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI - Son Dakika
03:31 Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 04:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]